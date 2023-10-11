Генпрокурор РФ Краснов назвал Кубу надежным партнером России

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Развитие в кооперации с зарубежными партнерами — самая верная политика.

Республика Куба традиционно является надежным партнером России, заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на встрече с кубинским министром юстиции Оскаром Мануэлем Сильверой Мартинесом, которая 11 октября состоялась в Москве по инициативе Гаваны.

Приветствуя членов кубинской делегации, Краснов отметил, что российско-кубинские отношения более шести десятилетий характеризуются особой теплотой, основанной на надежном партнерстве и крепкой дружбе.

По словам Краснова, в настоящее время между странами действует договор о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам от 28 ноября 1984 года. Также успешно реализованы четыре программы сотрудничества между генпрокуратурами России и Кубы. Генпрокурор отметил, что благодаря позициям российского и кубинского президентов Владимира Путина и Мигеля Диаса-Канеля отношения двух стран динамично развиваются по самым различным направлениям и активное участие в этом принимают органы прокуратуры и юстиции.

«Генеральная прокуратура России является органом высшего надзора за исполнением законов в стране, занимает ключевую роль в обеспечении прав и свобод граждан. Исходя из схожести полномочий наших ведомств в указанных и других вопросах, <…> выражаю готовность развивать эту деятельность в рамках двустороннего сотрудничества», — отметил Краснов.

Он добавил, что обмен лучшими практиками и научными достижениями между ведомствами может стать одним из востребованных направлений взаимодействия стран.

«Ежегодно мы организуем курсы повышения квалификации для кубинских коллег. Обучение прошли уже 70 прокуроров из Кубы», — сообщил Краснов, добавив, что недавно у российской прокуратуры появилась возможность обучать не только действующих прокуроров, но и иностранных студентов по программам высшего образования.

В заключение генпрокурор России подтвердил открытость к дальнейшему профессиональному диалогу и твердую нацеленность на всестороннее углубление и развитие российско-кубинских отношений в правовой сфере.