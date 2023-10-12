Потребовалась экстренная помощь: у Наталии Дрожжиной серьезные проблемы со здоровьем

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Что произошло с артисткой, вовлеченной в судебный конфликт с наследниками Алексея Баталова?

У актрисы из фильмов «Семнадцать мгновений весны» и «Интердевочка» Наталии Дрожжиной прихватило сердце, она была вынуждена экстренно обратиться к столичным врачам. Информацию подтвердила сама артистка в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

Дрожжина уже перенесла инфаркт. Два года назад она стала фигуранткой уголовного дела из-за наследства Алексея Баталова.

Ее обвиняли в присвоении имущества покойного актера путем мошеннических действий. В мае Замоскворецкий суд Москвы вынес звезде приговор — четыре года лишения свободы условно.

Ее супруга Михаила Цивина приговорили к пяти годам колонии общего режима. Тем не менее, вдова Баталова не собирается останавливаться.

Она хочет добиться реального срока и для артистки. Вероятно, одной из причин обострения проблем со здоровьем у Дрожжиной мог стать стресс из-за грозящего заключения.

Ранее 5-tv.ru писал, что Людмила Поргина раскрыла правду о Дрожжиной и Цивине.