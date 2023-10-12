Какие грибы запретили собирать с 12 октября: полный список

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За незаконный сбор этих грибов может грозить тюремный срок до девяти лет.

Стало известно о том, что в октябре вступит в силу статья Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за уничтожение или повреждение краснокнижных видов грибов и растений. Наибольшая степень наказания предусматривает девятилетний тюремный срок.

Закон

Такие изменения в Уголовный кодекс президент РФ Владимир Путин внес в апреле 2023 года. Согласно документу, умышленное уничтожение, повреждение, а также незаконная добыча, сбор, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или продажа краснокнижных растений и грибов будет наказываться тюремным сроком. Закон вступит в силу с 12 октября 2023 года.

В том случае, если преступление было совершенно с использованием служебного положения, а также с публичной демонстрацией в социальной сети, то наказание увеличится до шести лет лишения свободы и двух миллионов рублей штрафа.

Незаконное приобретение или продажа видов грибов с использованием СМИ или интернета будет наказываться лишением свободы на срок до пяти лет и штрафом до полутора миллионов рублей. При этом, если использовалось служебное положение, то наказание увеличится до семи лет лишения свободы со штрафом до трех миллионов рублей.

Но самое серьезное наказание будет предусмотрено в том случае, если все действия были совершены группой лиц по предварительному сговору. Тогда максимальный срок лишения свободы до девяти лет со штрафом в размере до трех миллионов рублей.

Будет ли наказание, если случайно собрать запрещенный гриб?

Скорее всего, даже если вас поймают, то наказания не будет, а если и будет, то только административное. Другое дело, если вас поймают на массовом сборе и продаже запрещенных грибов.

Какие грибы попали в зону «отмены»

Нововведения разволновали немалое количество грибников и собирателей трав. Однако традиционные грибы под запрет не попали.

Если говорить о грибах, в Красной книге действительно приведены множество видов. Половина из них — несъедобные. Например, мухомор шишкообразный и мухомор Виттадини. Или же те, которые условно съедобны.

Однако есть и те, которые редкие, но съедобные. Например, грифола курчавая относится к исчезающему виду, и занесен в красную книгу. В мире он известен так же как гриб-баран или танцующий гриб. Очень ценен за уникальные целебные свойства. Также в списке числится вешенка семгово-соломенная, которая близка к белому грибу и не уступает этому лидеру. В плодовых телах содержится до 35% белка, полный набор незаменимых аминокислот, витаминов и ферментов, которые способствуют лучшей усвояемости пищи.

Также в список попали черные трюфели. Однако в России их практически нет. В дикой природе этот трюфель можно встретить на Северном Кавказе: в Северной Осетии — Алании, в Краснодарском крае (Геленджикский район), а главный нюанс: трюфели — это подземные грибы.

Какие съедобные грибы из Красной книги запрещено собирать в России с 1 октября?

Грифола курчавая или гриб-баран;

Грифола курчавая или гриб-баран. www.globallookpress.com / Paul Williams - Funkystoc

Вешенка семгово-соломенная;

Вешенка семгово-соломенная. www.globallookpress.com / Iris Kaczmarczyk

Лейкопаксиллус лепистовидный;

Боровик красно-желтый;

Мокруха желтоножковая;

Мокруха войлочная;

Перечный гриб рубиновый;

Шишкогриб хлопьеножковый;

Шишкогриб хлопьеножковый. www.globallookpress.com / Georg Stelzner

Ежовик альпийский;

Меланопория каштановая;

Полипорус зонтичный;

Спарассис курчавый, грибная капуста;

Спарассис курчавый, грибная капуста. www.globallookpress.com / Reinhard Hölzl

Болетопсис бело-черный;

Трюфель летний.

Почему запрещают сбор грибов?

Запрет на сбор краснокнижных грибов введен с целью защиты и сохранения этих видов. Некоторые из них являются уникальными и имеют высокую экологическую ценность.

Многие краснокнижные грибы входят в список редких или исчезающих видов, которые подвергаются угрозе из-за высокой степени сбора.

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