Wildberries ввел для клиентов новую комиссию

Фото: www.globallookpress.com / Sergey Petrov

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Теперь оплата покупок банковскими картами будет платной. И не только. Генпрокуратура озадачилась.

Маркетплейс Wildberries продолжает взимать с клиентов деньги за все подряд. В частности, маркетплейс начал брать комиссию в размере 3% от стоимости заказа. Но такое решение распространяется только на карты VISA и MasterCard.

Информация о комиссии появляется вместе с оформлением заказа. По данным издания «Ведомости», маркетплейс отмечает, что каждый может воспользоваться платежной системой «Мир» или СБП (Система быстрых платежей). В таких случаях комиссии не будет.

В Wildberries рассказали, что трехпроцентное вознаграждение идет банку, который обрабатывает платежи. А сам маркетплейс не может заниматься операциями международных платежных систем.

Глава Общественной потребительской инициативы Олег Павлов прокомментировал 5-tv.ru решение Wildberries по комиссиям.

Он отметил, что на первый взгляд кажется, что маркетплейс дискриминирует своих клиентов. Но с точки зрения закона они ничего не нарушают.

«Есть лишь условие, которое обязывает компании в обязательном порядке использовать национальные платежные инструменты, а также запрещает продавцам давать потребителям скидку за оплату наличными», — рассказал специалист.

Павлов отметил, что Wildberries дает клиентам возможность расплачиваться национальными платежными инструментами. Также маркетплейс не делает никаких скидок тем, кто покупает товары за наличные. Поэтому интернет-магазин соблюдает все правила и ничего не нарушает.

Как бы то ни было происходящим уже заинтересовались в Генпрокуратуре. В ближайшее время будет инициирована проверка.

Ранее 5-tv.ru писал, почему маркетплейс Wildberries сделал платную доставку. И такое решение явно не по душе обычным людям.