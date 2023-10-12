Путин наградил президента Киргизии орденом Почета

Фото: © РИА Новости / Михаил Метцель

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Российский лидер находится с официальным визитом в Бишкеке.

Президент России Владимир Путин наградил своего киргизского коллегу Садыра Жапарова орденом Почета. Российский лидер подписал соответствующий указ.

В документе указывается, что орден вручен Жапарову за значительный вклад в союзнические отношения двух стран, а также за развитие интеграционных процессов на евразийском пространстве.

Утром в четверг, 12 октября, Путин прибыл с официальным визитом в столицу Киргизии — Бишкек. Российский лидер пробудет в республике с 12 по 13 октября. По сообщению Кремля, в четверг президент проведет двусторонние переговоры с Жапаровым, после чего состоится церемония подписания двусторонних документов. Запланированы и другие мероприятия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Путин и Жапаров дали старт строительству трех русскоязычных школ в Киргизии.