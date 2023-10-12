В России начали лишать свободы за сбор краснокнижных грибов

В РФ вступила в силу статья о тюремных сроках за сбор краснокнижных грибов

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Ответственность предусмотрена и за сбор растений.

В России вступила в силу новая статья Уголовного кодекса о наказании за сбор видов грибов и растений, которые занесены в Красную книгу. Эти изменения подписал президент РФ Владимир Путин в апреле 2023 года.

Наказание за сбор грибов в лесу

Так, статья 260.1 УК предусматривает лишение свободы сроком до четырех лет за умышленное уничтожение и незаконный оборот краснокнижных грибов и растений. Еще установлены многомиллионные штрафы. А максимальное наказание составляет до девяти лет лишения свободы. Назначается оно за совершение тех же деяний, но группой лиц по предварительному сговору.

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За сбор каких растений уголовная отвественность

Как пишут «Известия» со ссылкой на Минприроды РФ, в частности, речь идет о женьшене настоящем, рядовке мацутакэ, а также родиоле розовой (за исключением популяции Алтайского и Красноярского краев, Республики Тыва и Магаданской области). Полный же список краснокнижных растений и грибов указан в проекте постановления.

Ранее 5-tv.ru опубликовал полный список грибов, которые запрещено собирать с 12 октября.