Неравнодушные люди остановили поезд ради спасения собаки

Фото, видео: www.globallookpress.com; 5-tv.ru

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Несколько человек буквально нырнули под стоящий поезд, чтобы вытащить ее из-под колес.

Чудесное спасение произошло в Шотландии. На железнодорожной станции в Глазго собака сорвалась с поводка и упала с края платформы прямо под стоящий поезд.

Хозяйка не смогла самостоятельно достать животное. От бессилия она запаниковала и заплакала. На помощь ей тут же бросились другие пассажиры. Чтобы спасти любимца, несколько человек буквально нырнули под состав.

Собака оказалась не готова к такому вниманию, но увидев счастливую хозяйку, успокоилась. Вместе они покинули злополучную станцию. Питомец не пострадал и сейчас чувствует себя прекрасно.