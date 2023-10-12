Лазурный берег Франции остался без света

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavlo Palamarchuk; 5-tv.ru

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Причиной стал некий инцидент в сети, который вызвал перегрузку линий.

Без света остался Лазурный Берег Франции.

На знаменитом курорте произошло массовое отключение электричества. Пострадали сотни тысяч домов в нескольких городах.

Энергетическая компания заявила, что в сети произошел неизвестный технический инцидент, который привел к перегрузке линий. Спустя несколько часов поломку устранили и жителям снова дали свет.