Лазурный берег Франции остался без света
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavlo Palamarchuk; 5-tv.ru
Причиной стал некий инцидент в сети, который вызвал перегрузку линий.
Без света остался Лазурный Берег Франции.
На знаменитом курорте произошло массовое отключение электричества. Пострадали сотни тысяч домов в нескольких городах.
Энергетическая компания заявила, что в сети произошел неизвестный технический инцидент, который привел к перегрузке линий. Спустя несколько часов поломку устранили и жителям снова дали свет.