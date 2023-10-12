Железнодорожная катастрофа в Индии: что произошло
Фото, видео: www.globallookpress.com / Prabhat Kumar Verma; 5-tv.ru
Поезд на скорости сошел с рельсов, часть вагонов перевернулась.
Железнодорожная катастрофа произошла на северо-востоке Индии. По меньшей мере четыре человека погибли и еще более 60 получили травмы.
Поезд на скорости сошел с рельсов, часть вагонов перевернулась. Пострадавших пришлось вытаскивать прямо из окон.
Работу спасателей осложнило темное время суток, все ближайшие медицинские центры сейчас переполнены. Причины крушения поезда пока неизвестны.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что две секции локомотива грузового поезда сошли с рельсов в Бурятии. Инцидент произошел между населенным пунктом Нижнеангарск и городом Северобайкальск.
Пострадавших нет, обстоятельства произошедшего выясняются. Байкальской транспортной прокуратурой организована проверка.