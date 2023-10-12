Железнодорожная катастрофа в Индии: что произошло

Фото, видео: www.globallookpress.com / Prabhat Kumar Verma; 5-tv.ru

Поезд на скорости сошел с рельсов, часть вагонов перевернулась.

Железнодорожная катастрофа произошла на северо-востоке Индии. По меньшей мере четыре человека погибли и еще более 60 получили травмы.

Поезд на скорости сошел с рельсов, часть вагонов перевернулась. Пострадавших пришлось вытаскивать прямо из окон.

Работу спасателей осложнило темное время суток, все ближайшие медицинские центры сейчас переполнены. Причины крушения поезда пока неизвестны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что две секции локомотива грузового поезда сошли с рельсов в Бурятии. Инцидент произошел между населенным пунктом Нижнеангарск и городом Северобайкальск.

Пострадавших нет, обстоятельства произошедшего выясняются. Байкальской транспортной прокуратурой организована проверка.