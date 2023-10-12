Ехали с мигалкой: пожарная машина насмерть задавила мужчину в Петербурге
Пожарная машина насмерть задавила мужчину в Петербурге
Фото, видео: www.globallookpress.com / Elena Mayorova; 5-tv.ru
Несчастный перебегал дорогу по зебре, но на красный сигнал светофора.
Пешеход погиб под колесами пожарной машины на юге Петербурга. Мужчина перебегал дорогу по зебре, но на красный сигнал светофора.
А спасатели спешили на вызов — ехали с сиреной и мигалкой. Водитель заметил человека на дороге, но затормозить не успел — когда на место прибыли врачи, помочь уже ничем не смогли.
Ранее 5-tv.ru писал, что серьезная авария произошла в Подмосковье. На востоке области легковушку разорвало на части после столкновения с поездом.
Водитель пытался проскочить переезд на красный. Машинист заметил препятствие, применил экстренное торможение, но аварии избежать на удалось.