Ехали с мигалкой: пожарная машина насмерть задавила мужчину в Петербурге

Фото, видео: www.globallookpress.com / Elena Mayorova; 5-tv.ru

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Несчастный перебегал дорогу по зебре, но на красный сигнал светофора.

Пешеход погиб под колесами пожарной машины на юге Петербурга. Мужчина перебегал дорогу по зебре, но на красный сигнал светофора.

А спасатели спешили на вызов — ехали с сиреной и мигалкой. Водитель заметил человека на дороге, но затормозить не успел — когда на место прибыли врачи, помочь уже ничем не смогли.

Ранее 5-tv.ru писал, что серьезная авария произошла в Подмосковье. На востоке области легковушку разорвало на части после столкновения с поездом.

Водитель пытался проскочить переезд на красный. Машинист заметил препятствие, применил экстренное торможение, но аварии избежать на удалось.