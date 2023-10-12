«Боже, что с ним стало»: Влада Лисовца начали путать с женщиной

Фото: Instagram* / vladislavlisovets

Читайте нас в: Дзен Новости

Что происходит со знаменитым стилистом?

Стилист Влад Лисовец сейчас отдыхает на Сардинии. Он регулярно публикует видео и фото в своем личном блоге — и поклонники звезды стали замечать, что с каждым днем их кумир все больше похож на женщину. Вероятно, фолловеров смутила одежда и длинные волосы селебрити.

Влад Лисовец стал похож на женщину. Instagram* / vladislavlisovets

Подписчики 51-летнего стилиста стали писать комментарии Лисовцу. Они были явно недовольны его новым образом.

«Почему сейчас так много женоподобных мужчин? Это что? Мутация какая-то»;

«Боже, что с ним стало»;

«Как тетя. Или это тетя?» — написали фолловеры.

Лисовец отрастил длинные волосы, часто он надевает короткие шорты и майку-"алкоголичку», а его шею украшают бусы. Из-за такого внешнего вида критика фанатов была почти гарантирована, но так или иначе стилисту, видимо, свой новый образ нравится.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Влад Лисовец высказался о кончине Пако Рабана.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.