Серия взрывов прогремела в портах Одесской области

Фото, видео: www.globallookpress.com / Majdi Fathi; 5-tv.ru

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В результате повреждена инфраструктура ВСУ.

В Одесской области этой ночью прогремели несколько взрывов. Удары пришлись по портовым сооружениям, повреждена инфраструктура ВСУ. И это уже не первая воздушная атака на стратегические объекты в регионе на этой неделе.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские десантники взяли в плен боевиков ВСУ под Артемовском. Очередная попытка националистов продвинуться на артемовском направлении и занять утраченные рубежи провалилась.