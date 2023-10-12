США отправили к берегам Израиля второй авианосец: что дальше Сегодня, 13:08 44 44 США отправили к берегам Израиля второй авианосец

Фото, видео: www.globallookpress.com / MC2 Nolan Pennington; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Также Штаты поставляют ракеты для «Железного купола», как может помогает и Германия.