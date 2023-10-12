США отправили к берегам Израиля второй авианосец: что дальше

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США отправили к берегам Израиля второй авианосец

Фото, видео: www.globallookpress.com / MC2 Nolan Pennington; 5-tv.ru

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

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Также Штаты поставляют ракеты для «Железного купола», как может помогает и Германия.

Вашингтон согласовал военную помощь Израилю. Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби подтвердил, что к авианосцу «Джеральд Форд» в Средиземном море присоединится еще один — «Дуайт Эйзенхауэр».

Также Пентагон помогает израильтянам пополнять запасы ракет для системы ПВО «Железный купол».

Посильный вклад в победу Армии Израиля собирается внести и Германия. По данным журнала SPIEGEL, Бундесвер отправит Тель-Авиву два боевых беспилотника, причем израильского же производства.

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