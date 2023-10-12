Фото, видео: Reuters / DENIS BALIBOUSE; 5-tv.ru

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Женщина отказывается признавать трагедию, она хочет лично на все посмотреть.

Стало известно имя третьего погибшего в Израиле россиянина. Им оказался уроженец Волгограда — Дмитрий Решетников. Информацию подтвердили в волгоградской еврейской общине. Он находился в списках пропавших без вести несколько дней. Его мать отказывается верить в случившееся.

«Пока я собственными глазами не увижу своего ребенка, даже тело своего ребенка — я вам говорить ничего не буду я не верю. Я в это не верю», — говорила женщина.

Дмитрий Решетников служил в армии обороны Израиля — и погиб на своей военной базе при атаке ХАМАС.