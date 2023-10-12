«Путь теперь меняется»: почему Хью Джекман расстался с женой после 27 лет брака

Хью Джекмана подозревали в измени за несколько лет до развода

Фото: www.globallookpress.com / Manuele Mangiarotti

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Актера подозревали в измене. Из-за чего на самом деле разошлась звездная пара?

Актер Хью Джекман прожил со своей женой и коллегой по цеху Деборрой-Ли Фернесс в браке 27 лет. Но в прошлом месяце пара шокировала фанатов и заявила о разводе. Портал StarHit.ru рассказал, с какими трудностями столкнулись актеры за годы супружеской жизни.

Одним из тяжелых моментов для семьи стал рак кожи Джекмана. В тот период актриса сделала все для того, чтобы поддержать мужа. Повезло, что исполнитель роли Росомахи заболел легкой формой базально-клеточной карциномы. Голливудский актер быстро вылечился. Он перенес всего несколько операций.

А в 2020 году ходили слухи о том, что актер изменял своей жене с другой коллегой по цеху, а именно, с Брук Шилдс. Постепенно все домысли фанатов стали исчезать. Но в прошлом месяце Джекман и Фернесс шокировали всех заявлением о разводе.

«Нам повезло прожить почти три десятилетия вместе как муж и жена в прекрасном, любящем браке. Наш путь теперь меняется, и мы решили расстаться, чтобы продолжить свой индивидуальный рост», — заявила пара.

Ранее 5-tv.ru сообщал, из-за чего развалился брак Хью Джекмана.