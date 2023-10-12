В Одессе готовятся к сносу памятника Зое Космодемьянской

Фото: Метцель Михаил / ТАСС

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В Украине демонтируют монумент герою СССР. Но зачем опять эта разрушительная политика?

В городе Белгород-Днестровский в Одесской области власти разрешили снести памятник герою СССР Зое Космодемьянской. Об этом рассказали в Telegram-канале «Деколонизация. Украина».

«В Белгороде-Днестровском демонтируют памятник Зое Космодемьянской возле школы», — написали в сообщении.

На Украине с 2015 года проводится политика декоммунизации. Киевский режим планирует переименовать все топографические объекты, которые как-либо связаны с Советским Союзом. Также власти страны хотят избавиться от всех памятников и мемориальных досок.

Подвиг Зои Космодемьянской, несмотря ни на что, навсегда останется в памяти народов. Осенью 1941 года, когда враг стоял у Москвы, а советские войска готовились наступать, 18-летняя девушка, по сути вчерашняя школьница, проводила диверсии в тылу врага. В занятой фашистами деревне Петрищево она сожгла избы, где были немецкие командиры и связисты. Дальше были допрос, пытки, казнь. И за мгновения до гибели — слова о вере в Победу, которые, как и сама Зоя Космодемьянская, стали символом мужества и стойкости всего советского народа.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Польше снесли монумент советским солдатам, освободившим Щецин от фашизма.

Он был установлен в память о подвиге погибших в боях за город, но нынешние власти посчитали его «орудием пропаганды» и решили уничтожить. 3 августа на место приехали коммунальщики и демонтировали памятник истории, героизму и боевой славе.