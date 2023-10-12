Финляндия расследует пранк Вована и Лексуса с главой МИД страны

Фото: © РИА Новости / Светлана Шевченко

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Блогеры позвонили министру от лица африканского политика.

Министерство иностранных дел (МИД) Финляндии начало расследование в отношении пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса), которые разыграли главу ведомства Элину Валтонен от лица африканского политика.

В МИД страны подчеркнули, что Валтонен не знала, с кем разговаривает. При этом сам диалог протекал в спокойном режиме и не вызывал подозрения. Министр поделилась позицией Финляндии по актуальным вопросам. Также в пресс-службе ведомства отметили на своей странице в соцсети X (прежнее название Twitter), что приложат усилия, чтобы подобная ситуация не повторилась.

В ведомстве заявили, что расследование инцидента началось спустя полдня после того, как стало известно о пранке. Пресс-служба отметила, что никакой конфиденциальной информации блогерам узнать не удалось.

Пранкеры Вован и Лексус разыграли теневых министров Великобритании и Канады

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вован и Лексус разыграли идеологов «оранжевых революций». Они позвонили французским активистам от лица экс-главы Украины Петра Порошенко.