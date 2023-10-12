Путин прилетел с официальным визитом в Бишкек

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Демьянчук; 5-tv.ru

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В Киргизии у российского лидера запланирована насыщенная программа.

Президент России Владимир Путин прибыл с официальным визитом в столицу Киргизии — Бишкек.

Российский лидер пробудет в республике с 12 по 13 октября. По сообщению Кремля, в четверг Путин проведет двусторонние переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, после чего состоится церемония подписания двусторонних документов. Запланированы и другие мероприятия.

13 октября глава государства примет участие в очередном заседании Совета глав государств СНГ.

Предусматриваются также отдельные встречи Путина с президентами Азербайджана Ильхамом Алиевым и Таджикистана Эмомали Рахмоном.

До этого, 5 октября, Путин поздравил с днем рождения Рахмона. В ходе телефонного звонка глава РФ выразил надежду по поводу продолжения конструктивных контактов по актуальным вопросам отношений двух стран.