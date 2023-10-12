Вырвали кусок плоти: бездомные собаки напали на ребенка под Хабаровском

Бездомные собаки напали на восьмилетнюю девочку под Хабаровском

Фото, видео: Лев Федосеев / ТАСС; 5-tv.ru

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На теле восьмилетней девочки обнаружены многочисленные следы от укусов.

Бездомные собаки напали на восьмилетнего ребенка в селе Галкино Хабаровского края. Эксклюзивные кадры с места ЧП появились в распоряжении 5-tv.ru.

Животные набросились на восьмилетнюю девочку, сильно ее искусав. Врачи обнаружили на теле ребенка множественные рваные раны и следы от клыков.

«Я дома сидела при закрытых окнах, услышала крик ребенка и лай собак. Я выскочила, думала, наша собака, которая в подъезде живет, кого-то пугает. Оказалось, что это мой ребенок. Собака как раз наоборот — этих псов отогнала», — рассказывает мать пострадавшей.

По имеющейся информации, девочка привлекла внимание диких животных, когда шла в магазин мимо лесопилки. Родители ребенка написали заявление в полицию. Кроме того, происшествием заинтересовались в прокуратуре.

«По поручению прокуратуры Хабаровского края прокуратура Хабаровского района проводит проверку на основании размещенной в интернете информации о нападении в селе Галкино собак на девочку», — заявили в ведомстве.

Местные жители говорят, что это далеко не первый подобный случай.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Нижневартовске стая бездомных собак искусала женщину. Врачи оценивают состояние пострадавшей как удовлетворительное.