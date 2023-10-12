На Пятом канале акция «День добрых дел» для пятилетнего Миши из Нижнего Новгорода

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У мальчика — ДЦП. В наших с вами силах осуществить мечту ребенка — самому пойти в первый класс.

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День добрых дел на Пятом канале, и сегодня наша помощь нужна маленькому Мише. У пятилетнего мальчика ДЦП. И если он не получит необходимого лечения, то так и не сможет исполнить свою главную мечту — свободно бегать с друзьями во дворе. Лечение стоит больше миллиона рублей. Для семьи эта сумма неподъемная. Без нашей помощи не обойтись. Для этого достаточно навести камеру вашего смартфона на QR-код, который вы видите на экране или отправить СМС с суммой пожертвования на короткий номер 7511.

Миша очень любит книжки с яркими картинками. В свои пять лет он даже умеет читать! Еще ему нравится проводить химические эксперименты с содой, водой и лимонной кислотой — получается небольшое извержение вулкана. И хотя сидеть дома быстро надоедает, без помощи мамы и папы он пока даже не может сам одеться.

У мальчика — ДЦП. Родился он намного раньше срока — на 26-й неделе. Такой желанный ребенок, один из двойни. Его сестра появилась на свет уже мертвой. У самого Миши произошло кровоизлияние в мозг.

«Самыми страшными были три недели, когда он был в реанимации. Когда никто не мог точно сказать — выживет он или нет. Меня пускали буквально на полчаса. Грубо говоря, с порога палаты посмотреть, как он лежит в кувезе», — вспоминает Ирина Филиппова, мама Миши.

Несколько недель малыш находился на искусственной вентиляции легких. Ему поставили с десяток диагнозов, которые уместились на двух листах. Но к году практически все недуги Миша поборол. Недаром врачи говорили, что он боец! Не удается только справиться со спазмами в ногах — из-за детского церебрального паралича.

Родители занимаются с сыном дома, периодически отправляются с ним на курсы реабилитации. Сейчас медики дают хорошие прогнозы — ребенок сможет пойти, если провести селективную дорсальную ризотомию — операцию, которая снимет спазмы. Причем, медлить нельзя!

«Те изменения, которые вызваны спастикой в ногах, они прогрессируют. И прогрессируют они из-за того, что ребенок растет, кости удлиняются, это приводит к еще большему натяжению мышц. И даже те навыки, которые у ребенка появляются в полтора-два года, с возрастом он теряет», — объясняет заведующий нейрохирургическим отделением НИКИ педиатрии им. Ю. Е. Вельтищеваа Дмитрий Зиненко.

Стоимость операции с последующей реабилитацией — 1 129 000 рублей. Сейчас все деньги семьи уходят на реабилитацию. Без помощи неравнодушных людей им точно не обойтись!

В наших с вами силах осуществить Мишину мечту — самому пойти в первый класс, в обычную школу, вместе с другими детьми. И станет ближе к исполнению ещё одного желание мальчика: Миша хочет стать доктором, когда вырастет, и тоже будет помогать детям.