За сбор краснокнижных грибов и растений будут сажать на девять лет

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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Вступила в силу статья УК о тюремных сроках за сбор редких даров природы. Что нужно знать?

За сбор грибов теперь можно сесть в тюрьму или заплатить огромные штрафы. В России появилась новая уголовная статья. Максимальное наказание по ней — девять лет лишения свободы и три миллиона рублей. Правда, это касается только тех даров леса, которые занесены в Красную книгу.

Таковых несколько десятков. Встретить их можно в любом регионе России — Ленинградская область, Урал или Дальний Восток. Большинство краснокнижных грибов легко определить — они имеют причудливую форму и яркий окрас. Но есть, например, редкие разновидности подосиновиков или сыроежек, которые внешне практически не отличить от классических собратьев.

И главный принцип грибников «не знаешь — не бери» тут может не сработать. Поэтому перед походом в лес теперь лучше подтянуть теоретические знания. Или захватить с собой справочник.

Ранее 5-tv.ru публиковал полный список грибов, которые запрещено собирать.