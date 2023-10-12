Сбежали из ручной клади: выдра и крыса устроили панику на рейсе азиатских авиалиний

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bayne Stanley; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Пассажирка пыталась провезти на борту воздушного судна целый зоопарк. Как ей это удалось — пока непонятно.

Выдра и крыса-альбинос устроили панику на рейсе азиатских авиалиний. О крысе на борту экипажу доложил один из пассажиров, заметивший грызуна по пути в уборную. Пока его искали, нашли еще малышку-выдру. Выяснилось, что редкие звери сбежали из багажа.

Повезло, кстати, что на свободу не выбралась змея. А она тоже имелась. Женщина пыталась провезти в салоне целый зоопарк стоимостью примерно 30 тысяч евро.

Таможенники насчитали 28 черепах, еще одну выдру и одного сурка. Как ей это удалось, пока непонятно. Дело о контрабанде сейчас расследуют.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что футбольные фанаты устроили дебош в электричке в Казани.