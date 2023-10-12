Сбежали из ручной клади: выдра и крыса устроили панику на рейсе азиатских авиалиний
Выдра и крыса устроили панику на рейсе азиатских авиалиний
Фото, видео: www.globallookpress.com / Bayne Stanley; 5-tv.ru
Пассажирка пыталась провезти на борту воздушного судна целый зоопарк. Как ей это удалось — пока непонятно.
Выдра и крыса-альбинос устроили панику на рейсе азиатских авиалиний. О крысе на борту экипажу доложил один из пассажиров, заметивший грызуна по пути в уборную. Пока его искали, нашли еще малышку-выдру. Выяснилось, что редкие звери сбежали из багажа.
Повезло, кстати, что на свободу не выбралась змея. А она тоже имелась. Женщина пыталась провезти в салоне целый зоопарк стоимостью примерно 30 тысяч евро.
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