«Бешеные проценты»: десятки людей в Петербурге стали жертвами финансовой пирамиды

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

«Бизнесменом» занимается полиция, а горе-инвесторы подсчитывают убытки.

Десятки жителей Петербурга лишились внушительных сумм, вложившись в финансовую пирамиду. Предприимчивый бизнесмен принимал у населения вклады.

Он обещал бешеные проценты — и даже первое время их выплачивал. Однако вскоре что-то пошло не так.

Теперь мужчиной занимается полиция, а горе-инвесторы подсчитывают убытки. В деталях аферы разбирался корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве сегодня вынесли громкий приговор руководству компании «Мани Фанни онлайн». Клиенты добровольно несли туда деньги, и ущерб теперь оценивается в сотни миллионов рублей.

Вернут ли их — большой вопрос. Даже при том, что справедливость восторжествовала, и мошенников строго накажут.