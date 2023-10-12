Десерт от старости и болезней: ученые изобрели рецепт омолаживающего пирога

Фото: Светлана Денисова / ТАСС

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Неужели через некоторое время в аптеках начнут продавать хлебобулочные изделия?

Рецепт омолаживающего пирога с антиоксидантами изобрели ученые, работающие на кафедре экологии и химической технологии ЮУрГУ. Хлебобулочное изделие поможет не только замедлить процесс старения, но развитие болезней сердца. Такое заявление опубликовала пресс-служба вуза.

Исследователи взяли за основу традиционный венский фруктовый десерт. Заменили ингредиенты на похожие, только полезные. Также в него добавили стильбеноид — природный антиоксидант, который хорошо усваивается в организме только с выпечкой. Обычно его используют для укрепления сердечной мышцы. Это эффективное средство защиты от инфаркта миокарда.

«В нашем функциональном пироге этот антиоксидант предварительно растворен в чистом пищевом спирте и внесен в состав пирога с фруктовой смесью, содержащей плодовую водку. При выпекании запах и привкус спирта улетучиваются, оставляя лишь полезный концентрат, который усвоится организмом уже на 100%», — отметили ученые.

В настоящий момент они тестируют свой пирог на мышах. По предварительным данным, у животных улучшился ряд показателей.

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