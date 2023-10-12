«Жизнь на костылях»: Кристина Асмус боится остаться хромой после перелома ноги

Кристина Асмус боится остаться хромой на всю жизнь после перелома ноги

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

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Актриса совсем недавно перенесла серьезную операцию. Как она себя чувствует?

Недавно Кристина Асмус получила перелом ноги со смещением. Актриса даже перенесла операцию — ей вставили титановую пластину и пять винтов. Впереди — долгая реабилитация. Пока знаменитость ходит на костылях в специальной обуви. В личном блоге знаменитость решила пооткровенничать с подписчиками и призналась, что боится остаться хромой на всю жизнь.

«Я уже как-то приспособилась к жизни на костылях и специальной обуви. Ощущение, что я так уже полгода хожу. Правда, есть страх, что я так и останусь хромать. Слишком уж привыкла», — написала актриса.

Несмотря на тяжелую травму, дома Асмус не сидит. На работу вышла через три дня после операции. Признается, что порой бывает сложно. Но без дела сидеть не может.

«Между дублями, правда, на костылях, постоянно со льдом, нога в горизонтальном положении и сочувствующие взгляды коллег… Но я не могу без дела. Так я чувствую себя живой!» — отметила актриса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Асмус сломала ногу во время съемок в Выборге. По ее словам, хруст был на весь город.