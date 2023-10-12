Андрей Соколов рассказал о скрытом финале скандального фильма «Маленькая Вера»

Фото: Кадр из к/ф «Маленькая Вера», реж. Василий Пичул, 1988 г.

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Актер сыграл в этой картине одного из главных героев сюжета.

Финал известной советской драмы «Маленькая Вера» неоднозначен. Таким заявлением поделился исполнитель главной роли, народный артист РФ Андрей Соколов в недавнем интервью YouTube-каналу.

По его словам, возвращение главного героя к Вере можно трактовать по-разному. Именно зритель решает, какой вариант ему ближе.

Актер также ответил на критику касательно посыла фильма. В советское время картина вызвала бурную реакцию в общественности, поскольку там было показано немало откровенных сцен.

Некоторые зрители критиковали создателей фильма за то, что он демонстрирует неприятные аспект жизни, но не объясняет, как их исправлять. По мнению Соколова, драма вышла в нужное время и в нужном месте.

«Но фильм должен давать какую-то надежду. Само по себе то, чем мы занимаемся, должно давать какой-то свет. И мне кажется, если говорить про нашу картину, там это есть. Там нет чернухи, как таковой. Там есть расплата, там погибает, умирает отец, глава семьи», — отметил Соколов.

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Фильм вышел в прокат в 1998 году. Можно сказать, что он стал одним из символов перестройки. Молодая девушка Вера начинает строить свою жизнь — совершает ошибки, встречает первую любовь и сталкивается с различными проблемами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о трех фактах о съемках «Красотки». Картина могла получиться совершенно иной.