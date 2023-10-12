Ким Чен Ын и Путин поздравили друг друга с 75-летием дипотношений

Фото: © РИА Новости / Михаил Метцель

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Лидер двух стран обменялись теплыми пожеланиями и выразили уверенность в укреплении дальнейшего сотрудничества.

Россия и КНДР отмечают 12 октября 75-летие установления дипломатических отношений между странами. По этому случаю Владимир Путин и Ким Чен Ын направили друг другу поздравительные телеграммы.

Так, лидер Северной Кореи выразил уверенность в том, что «дружба, солидарность и сотрудничество между странами продолжат непрерывно развиваться на новом высоком уровне».

«Надеюсь, что российский народ, поднявшийся на построение сильного государства, всегда будет завоевывать победу и славу в борьбе за срыв непрекращающейся политики гегемонии и антироссийских происков изоляции. Искренне желаю товарищу Путину крепкого здоровья и успехов в ответственной работе», — привело текст поздравления Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Российский лидер, в свою очередь, отметил, что российско-корейские связи продолжают активно развиваться на всех направлениях.

«Уверен, что реализация достигнутых договоренностей будет способствовать дальнейшему наращиванию конструктивного двустороннего взаимодействия на благо наших народов, в интересах обеспечения безопасности и стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии в целом», — также приводит текст телеграммы Путина ЦТАК.

В КНДР заявили, что визит Ким Чен Ына в Россию изменил обстановку в мире

В этом году лидер Северной Кореи побывал в России впервые с 2019 года. Он прибыл в Приморье на своем бронепоезде 12 сентября, провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным на космодроме «Восточный», побывал в Комсомольске-на-Амуре и Владивостоке, осмотрел разработки отечественной оборонной промышленности, увидел русский балет Мариинского театра и Приморский океанариум, а также выставку в рамках Восточного экономического форума. Визит завершился 17 сентября.