Уилл Смит не живет с женой уже семь лет: почему до сих пор не развелись?

Уилл Смит тайно расстался с женой еще семь лет назад

Фото: www.globallookpress.com / Billy Bennight

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Неужели звездная пара так и не смогла справиться с кризисом в отношениях?

Оказывается, что Уилл Смит уже семь лет не живет со своей женой. Сенсационное признание сделала Джада Пинкетт-Смит — 52-летняя экс-избранница актера, но официально еще являющаяся его супругой, пишет издание People.

По ее словам, супруги приняли решение о расставании, так как не смогли спасти свои отношения. При этом женщина подчеркнула, что они с мужем все еще пытаются понять, как можно воскресить брак.

«Я думаю, что мы оба все еще застряли в своих фантазиях о том, каким, по нашему мнению, должен быть другой человек. Я давала обещание, что у нас никогда не будет причин разводиться. Мы справимся с чем угодно», — заявила Джада.

Сейчас супруги поддерживают дружеские отношения ради общих детей. Некоторое время назад Смит рассказал о том, что состоит с Джадой в открытых отношениях.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Уилл Смит ударил комика Криса Рока на вручении премии «Оскар» в 2022 году за шутку о его жене. Джада Пинкетт-Смит страдает от алопеции, из-за которой у нее начали выпадать волосы.