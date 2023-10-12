В Пермском крае обрушилась крыша в шахте рудника, погиб горняк

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Тимкив; 5-tv.ru

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На глубине 400 метров оказались заблокированы более 80 человек.

Срочные сообщения поступают в эти минуты из Пермского края. В шахте на Усть-Яйвинском руднике произошло обрушение. Известно об одном погибшем горняке.

Всего на глубине 400 метров оказались заблокированы более 80 человек. Предприятие находится в городе Березники. На месте работают спасатели.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в сентябре обрушение произошло в шахте в Турции, в результате которого около 300 человек оказались заблокированы.