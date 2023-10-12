Конфликт в Израиле, Европа без газа и Украина: о чем говорил Путин на заседании РЭН

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В Москве открылась «Российская энергетическая неделя». На планерном заседании выступил и глава государства.

Президент РФ Владимир Путин пообщался с журналистами после пленарного заседания Российской энергетической недели. Главный вопрос этого международного форума, конечно, ресурсы. Наша страна по-прежнему один из ключевых игроков на мировом рынке, только вот пользу от сотрудничества с нами теперь разделяет Азия.

Поэтому несложно догадаться, на кого сегодня намекал Владимир Путин, говоря про «абсолютно тупых». Со всеми подробностями — корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

Популярность Российской энергетической недели заметно опережает возможности площадки. Потоки гостей разбиты текут свободно, без перекрытий. Все больше специалисты с глобального Юга. Перед выступлением президента посол Сирии о чем-то говорит с министром нефти Ирака. Сложно включиться, но удается.

«В Ираке работают российские энергетические компании. У нас очень плодотворное сотрудничество и большое количество совместных контрактов с российскими нефтяными компаниями. Мы стремимся сохранять и поддерживать наши деловые отношения», — заметил министр нефти Ирака Хайян Абдулгани.

Ирак в этом году особый гость. На сцене вместе с российским президентом премьер ближневосточной республики. Он сейчас здесь с визитом. Разговор в какой-то момент должен был свернуть к тонкостям Востока, и он свернул. Путина спросили про палестино-израильский конфликт.

«Нужно стремиться к тому, чтобы минимизировать или свести к нулю, к минимуму потери среди гражданского населения, среди женщин, детей, стариков. Если уж мужчины решили между собой бороться, пусть борются между собой. Детей, женщин оставьте в покое. Это касается обеих сторон», — сказал Путин.

Россия последовательно выступает за разрешения этого конфликта на основе международного права. Без выполнений решения ООН по созданию палестинского государства напряжение не снять, но политики считают по-другому. И в Израиле, и в США, кстати. Те тут же начали не мирить, а поджигать.

«Соединенные Штаты туда подтаскивают авианосные группы в Средиземное море, одну, анонсируют вроде вторую. Смысл я не очень вижу. Что они, собираются бомбардировать Ливан или чего они собираются делать? Или просто решили попугать кого-то? Там есть люди, которые уже ничего не боятся», — заметил Путин.

Модератор — катарский журналист, его очень интересует российский взгляд. Например, как у нас смотрят на отказ Европы от российских энергоносителей. Смотрят с удивлением.

«Общий объем потребления все равно сохраняется. Значит, приходится покупать в другом месте, без этого невозможно. Это надо быть тупым абсолютно, чтобы этого не понимать, а поскольку объем потребления сохраняется, без наших объемов невозможно. Значит, они от нас отказались, должны закупать в другом месте, что они и делают, а тот объем, который шел на другие рынки, мы замещаем. Без этого жить невозможно», — сказал Путин.

Все вопросы «почему» Путин адресовал руководителям европейских стран.

«Они предпочитают покупать все на 30% больше и не пользоваться нашими энергоресурсами, ну, это их выбор. Я хочу быть корректным, но мне кажется, что это какое-то неумное экономическое поведение. Как будто они специально вредят экономике Германии», — заметил Путин.

С неевропейскими странами Россия договаривается гораздо легче. Президент привел в пример переговоры с Саудовской Аравией.

«Наш вице-премьер господин Новак, который в практическом плане постоянно занимается, он сидит там в переговорном процессе. Вот он не даст соврать, несколько раз было, когда он говорит, ну, трудно спрогнозировать, но вот саудиты считают, что вот такое-то решение будет оптимальным. Я говорю, ну, давай, давай согласимся, потому что нет стремления надуть, обмануть», — сказал Путин.

Вице-премьер Новак и правда целый день провел в переговорах с саудовским коллегой. Договорились о многом. К этим переговорам тщательно готовились. Перед каждым из гостей поставили орехи, изюм, курагу, а еще печенье. Члены делегации на них особо налегали.

«Мы провели межправкомиссию, обсудили двустороннее сотрудничество, а также обсудили сотрудничество в формате ОПЕК+. Поэтому все решения, которые мы принимаем, мы принимаем после обсуждения не только между нами, но и со всеми другими участниками ОПЕК+», — рассказал вице-премьер Александр Новак.

Казалось бы, Восток, где столько тонкостей, а договариваться легче, потому что страны сохранили суверенитет и преследуют интересы своего государства. В Европе все по-другому, тем более на Украине. Про нее сегодня Путина тоже много спрашивали, в том числе и о причинах конфликта.

«Война начата была на Украине в 2014 году, когда после госпереворота, поддержанного Соединенными Штатами и Европой, поддержали госпереворот, начали боевые действия на юго-востоке Украины. Восемь лет воевали, убивали женщин, детей, стариков и никто не обращал на это внимания. Отказались и от плана мирного урегулирования на основе документов, подписанных в Минске. Более того, даже откровенно сказали публично, что и не собирались этого выполнять, водили нас просто за нос. Вот с такими людьми приходится иметь дело, и приходится отвечать тем, чем мы отвечаем, потому что других средств не остается», — сказал Путин.

Попытки ограничить Россию после этого решения успехов не увенчались. Мы переориентировались. Поставляем на другие рынки ресурсы. Строим одновременно 22 энергоблока разных реактора за рубежом, а еще ищем баланс в отношениях с партнерами.

Детально президент сегодня говорил о вопросах связанных с энергетикой внутри страны, в том числе о ценах на топливо на заправках.

«Мы столкнулись со скачком цен на бензин и дизельное топливо. Правительство приняло ряд решений, они призваны вернуть ситуацию в нормальное русло. Хочу вновь обратить внимание наших ведущих энергокомпаний, в приоритете должны быть поставки топлива именно отечественным потребителям. В свою очередь, правительство прошу действовать более оперативно, принимать меры до того, как ситуация приобретет острый характер, превентивные действия», — подчеркнул Путин.

Среди приоритетов президент назвал и продолжение газификации регионов. При этом Путин предложил внести участников СВО и инвалидов в перечень граждан, получающих субсидии на оборудование для газификации.