Зона смертельной опасности: что происходит в израильском Ашкелоне

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ilia Yefimovich; 5-tv.ru

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Жители города вынуждены прятаться в укрытиях.

Увидеть реальную картину происходящего по обе стороны границы уже который день помогают наши корреспонденты. Ксения Фигурова работает в Ашкелоне, куда прорвались боевики ХАМАС и ведут атаки из укрытий. Она увидела как жители — евреи и арабы — вместе пытаются бежать от летящих ракет.

Весь Ашкелон теперь — зона смертельной опасности. Боевики ХАМАС не прекращают обстрелы. Власти города и военные насчитали уже более девятисот ракет. Далеко не все успевает перехватить система ПВО «Железный купол». Поэтому есть прямые попадания в жилые дома. Есть попадания и в больницу. Персонал быстро потушил пламя своими силами, не дожидаясь пожарных. Во время обстрела осколками ракет повредило фасады зданий. Сгорели десятки автомобилей.

«Мы сейчас находимся на фоне блокпоста, на выезде из Ашкелона. Таких блокпостов к центру находится несколько. Проверяют каждую машину. Смотрят, кто находится внутри, особо подозрительных останавливают, открывают багажники, проверяют на наличие бомбы, на наличие террористов», — рассказывает журналист.

В ЦАХАЛ признают: на территории Ашкелона могут быть боевики ХАМАС. Они действуют из укрытий, обстреливают автомобили. Поэтому город с населением 130 тысяч человек практически замер — многие люди боятся выходить на улицу.

«Здесь едут не только израильтяне, но и арабы. И это о чем-то говорит. Бегут из Ашкелона абсолютно все», — заключила журналист.

Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке со стороны сектора Газа. Боевики палестинского движения ХАМАС взяли на себя ответственность за вторжение на территорию еврейского государства.

В итоге Израиль заявил о начале ответной операции «Железные мечи». Вместе с тем в стране объявили о переходе к полномасштабному наступлению на сектор Газа.