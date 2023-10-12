Джастин Бибер «поддержал» Израиль фотографией разбомбленной Газы

Фото, видео: www.globallookpress.com / ImagePressAgency/face to face

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Он не единственный из зарубежных звезд, кто перепутал снимки. Джейми Ли Кертис тоже выразила в соцсетях сочувствие Израилю, прикрепив к посту фотографию с палестинскими детьми.

Палестино-израильский конфликт обрастает множеством фейков, которые активно распространяют, в том числе на Западе. Один из них про якобы обезглавленных ХАМАС младенцев. Израильская журналистка, которая работала в одной из деревень, не проверила слухи и выдала их в своем репортаже за правду. И хотя потом и она, и сама армия Израиля все опровергли — миф прочно укрепился в сознании людей.

Как всегда удивляют не слишком разборчивые звезды. Оскароносица из Голливуда Джейми Ли Кертис выразила в соцсетях сочувствие Израилю, прикрепив к посту фотографию с палестинскими детьми. Примерно то же самое сделал Джастин Бибер. Надпись «Молюсь вместе с Израилем» на фоне разбитой в руины Газы.

Кстати, абсолютно то же самое мы видели в их исполнении, когда они поддерживали Украину — с кадрами разбитого Донбасса и его жителями.