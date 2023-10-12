Число погибших в Израиле в результате атак ХАМАС достигло 1300

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/Naaman Omar apaimages; 5-tv.ru

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Получивших ранения израильтян — еще больше. Но сколько жертв в секторе Газа?

Настал пятый день кровавого конфликта между Израилем и Палестиной. Речи о мирных переговорах не идет даже близко. Американцы отправляют в регион уже второй авианосец. А Пакистан заявил, что если Израиль начнет наземную операцию, то у Палестины появятся баллистические ракеты. Так сказать, от коллег по арабскому миру.

Не добавляют оптимизма и обновленные к этой минуте цифры. Число погибших в секторе Газа превысило отметку в тысячу человек. Еще пять с половиной тысяч — ранены.

В Израиле в результате нападения боевиков ХАМАС погибли по меньшей мере 1300 человек. Более трех с половиной тысяч — пострадали.

Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке со стороны сектора Газа. Боевики палестинского движения ХАМАС взяли на себя ответственность за вторжение на территорию еврейского государства.

В итоге Израиль заявил о начале ответной операции «Железные мечи». Вместе с тем в стране объявили о переходе к полномасштабному наступлению на сектор Газа.