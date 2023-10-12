Уже с потомством? Звезда «Счастливы вместе» показала нового пса Барона
Звезда «Счастливы вместе» Бочкарева показала нового пса Барона
Фото, видео: Кадр из сериала «Счастливы вместе», 2006 г.; Telegram / Наталья Бочкарева / bochkarevalive; 5-tv.ru
Когда ждать выхода первых серий?
Актриса Наталья Бочкарева показала нового пса Барона — героя сериала «Счастливы вместе». Кадры со съемок сиквела проекта звезда опубликовала в своем Telegram-канале.
Собаки, сыгравшей домашнего любимца семьи Букиных, уже нет в живых. Ее заменили псом той же породы. На кадрах «новый» Барон сидит на диване со щенком.
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Известно, что в новых сериях не появятся соседи Букиных — Лена и Толик, а повзрослевшие Света и Рома Букины приведут домой свои вторые половинки. Запустить показ сериала планируется до конца этого года.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как трансформируется героиня Бочкаревой Даша Букина в продолжении сериала «Счастливы вместе».