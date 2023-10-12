НАТО объявила о расширении коалиции по созданию общей системы ПВО

Фото: TOMS KALNINS / ТАСС

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Десять стран-участниц альянса подписали документ о совместных закупках зенитных систем и ракет.

Страны НАТО объявили о расширении коалиции по созданию общей системы противовоздушной обороны (ПВО) «Щит европейского неба». Такое решение было принято по итогам встречи глав Минобороны стран альянса в Брюсселе.

Как передает ТАСС, десять стран-участниц НАТО подписали документ о совместных закупках зенитных систем и ракет в рамках реализации проекта.

«Данная инициатива направлена на укрепление европейской противовоздушной и противоракетной обороны», — говорится в итоговом документе.

Отмечается, что лидирующую роль в проекте играет Германия. В нем также принимают участие Бельгия, Венгрия, Дания, Латвия, Литва, Нидерланды, Словения, Чехия и Эстония.

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