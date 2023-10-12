«Ничего не меняется»: Барановская порассуждала о возвращении к бывшему и любви

Фото, видео: © РИА Новости / Светлана Шевченко; 5-tv.ru

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Телеведущая рассказала, что должны делать мужчина и женщина в отношениях.

Мужчина ради любви должен быть готов идти на все. Об этом в разговоре с корреспондентом 5-tv.ru заявила телеведущая Юлия Барановская, посетившая премьеру фильма «Страсти по Матвею».

Звезда добавила, что подобная роль в отношениях исключительно мужская — женщина проявлять такую инициативу не должна. Также она подчеркнула, что бесполезно заглядывать в свое прошлое в надежде что-то изменить.

«В прошлое ходить бесполезно. Там никогда ничего не поменяется. Поэтому, если без конца заглядывать в прошлое, в какие-то свои поступки или в какие-то свои действия, поведение и думать, что нужно было поступить по другому, ты там ничего не поменяешь. Ты просто свою энергию и время потратишь впустую. Я предпочитаю в прошлое не ходить», — отметила Барановская.

Однако она добавила, что только исходя из прошлого опыта или ошибок, можно сделать определенные выводы. По ее словам, понять некоторые вещи можно только испытав их на себе.

Юлия Барановская прожила в браке с футболистом Андреем Аршавиным девять лет. В союзе на свет появились трое детей: сыновья Артем и Арсений, и дочь Яна.

«Страсти по Матвею» — картина о молодом алтарнике, который знакомится с художницей Агатой. Со временем герои понимают, что их объединяют общие проблемы.

Барановская не хочет скрывать доходы от второй половинки

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Барановская надеется встретить человека, чтобы создать семью. У телеведущей нет завышенных требований к партнерам.