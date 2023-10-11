Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников

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Глава киевского режима признался, что для страны наступило «самое трудное» время.

Конфликт на Украине перешел в заключительную стадию — так считает глава киевского режима Владимир Зеленский. Однако дату его завершения украинский лидер назвать не смог.

«Это последняя часть конфликта, не середина. Я не могу назвать точную дату (его завершения. — Прим. ред.). Мы в последней его части, самой трудной», — сказал Зеленский в интервью румынскому телеканалу Digi24.

Тем временем Запад начинает забывать про Украину на фоне развернувшихся событий вокруг Израиля. Хоть в США и Европе говорят между строк о том, что будут продолжать поддерживать киевский режим, все внимание переключено на палестино-израильский конфликт. И этот факт беспокоит Зеленского — теперь ему приходится постоянно напомнить о себе.

Как отметил прежде пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Зеленский попал в достаточно сложное положение — от него начинают уставать его западные союзники.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.