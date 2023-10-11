Фото: ИЗВЕСТИЯ / СЕРГЕЙ ЛАНТЮХОВ

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Меры коснутся 43 групп компаний разных сфер. Но для чего это нужно?

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, сообщается на сайте правительства страны. Согласно документу, вводятся три основных нововведения.

Первое

Сроком на шесть месяцев для отдельных компаний вводится обязательная репатриация и продажа валютной выручки на российском рынке в объемах и сроках, которые будут установлены кабмином.

Второе

Вводится обязанность для отдельных компаний по представлению в Центробанк и Росфинмониторинг индикативных планов-графиков по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке.

Третье

В отдельные компании вводятся уполномоченные представители Росфинмониторинга. В их задачи будет входить мониторинг и обеспечение соблюдения правил валютного регулирования.

Отмечается, что вышеуказанные меры коснутся 43 групп компаний, относящихся к топливно-энергетическому комплексу, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, производству и экспорту зерна.

Как отметил первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов, эти меры необходимы для повышения прозрачности валютного рынка и снижения возможности валютных спекуляций. То есть для поддержания курса российского рубля.

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, глава государства дал поручение принять все необходимые меры для выполнения показателей зарплат бюджетников, предусмотренных майскими указами. Кроме того, российский лидер поручил до 15 октября создать систему, которая позволит гражданам оценивать оказанные им социальные услуги.