Хилькевич рассказала о ссоре с Серябкиной: «не хочется говорить плохо»

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Знаменитости были участницами одного популярного реалити-шоу. Почему между ними пробежала черная кошка?

Актриса Анна Хилькевич раскрыла всю правду о том, почему у нее не заладились дружеские отношения с певицей Ольгой Серябкиной.

Конфликт между знаменитостями произошел на реалити-шоу. Экс-участница «Серебра» рассказывала, что не верила слезам звезды «Универа». По ее мнению, так она пыталась манипулировать другими участниками и вызвать к себе жалость.

Так, в интервью Наталье Подольской Хилькевич призналась, что хотела дружить с Серябкиной, поскольку та казалась ей довольно интересной личностью.

«Мне так не хочется говорить плохо. Первые дни мы как-то общались, а потом у нее случилось необоснованное разочарование во мне. Я женскими слезами ни разу не играла, не использовала это как оружие», — оправдалась актриса.

Она также вспомнила, что после окончания реалити-шоу его участники собрались как-то раз вместе, однако ее не позвали.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Хилькевич задумывается о том, чтобы взять ребенка из приюта.