«Начался абсцесс»: Бородину покусали мухи на пляже в Таиланде

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

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По признанию телеведущей, на ее теле «нет живого места» — все в красных волдырях.

Ксению Бородину покусали песчаные мухи во время съемок в купальнике на пляже в Таиланде. И все бы ничего — подумаешь, это же просто насекомые. Однако тело звезды после этого покрылось волдырями. О своем самочувствии телеведущая рассказала в личном блоге.

«Они искусали меня всю, на теле живого места нет. Иногда вы песчаную муху даже не увидите. Можно только ощутить укус, а потом увидеть последствия. Некоторые люди даже не замечают укусов. Все чешется адски. Простите за такой контент», — пожаловалась телеведущая.

Бородину покусали песчаные мухи на пляже. Instagram* / borodylia

Теперь знаменитость пробует различные средства, в том числе местные тайские, чтобы избавиться от последствий укусов. Масло в огонь подлила подписчица Бородиной, рассказав свою историю, случившуюся в этой же стране.

«Меня так же покусали песчаные мошки. По возвращению домой на одном из таких укусов начался абсцесс. Было ужасно. Берегите себя», — написала девушка.

Телеведущая же в ответ отметила, что такие сообщения «всегда успокаивают».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бима Билан был госпитализирован. По словам его продюсера, у исполнителя бронхит и температура. Петь в таком состоянии невозможно, поэтому ближайшие концерты пришлось отменить.

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