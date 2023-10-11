Тело женщины без головы и ног нашли в ванной в одной из квартир Москвы

Фото, видео: Telegram / Столичный СК / skmoscowgsu; 5-tv.ru

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Конечности убитой лежали рядом в пакетах. Кто совершил такую жестокую расправу?

Расчлененное тело женщины нашли в ванной комнате в квартире жилого дома на улице Фабрициуса в Москве. На месте жуткого преступления лежали пакеты с частями конечностей убитой, а также предполагаемые орудия преступления.

По информации РИА Новости, у женщины, тело которой находилось в ванной, отрезана голова. В пакеты, предположительно, преступник положил ноги убитой. В качестве орудия для расправы, вероятно, была использована пила.

В столичной квартире нашли расчлененное тело женщины. Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ / moscowproc

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». На месте происшествия работают следователи и криминалисты, сообщили в столичном СК. Устанавливается личность погибшей и убийца.

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