99 ударов плетью: Криштиану Роналду грозит наказание за нарушение законов Ирана

Фото: REUTERS / WANA NEWS AGENCY

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Что натворил спортсмен?

Знаменитому футболисту Криштиану Роналду грозит наказание в виде 99 ударов плетью за нарушение закона Ирана. Об этом сообщает издание Rouydad24.

Инцидент произошел еще в сентябре. Тогда нападающий саудовского «Аль-Насра» прибыл вместе с клубом в Иран для участия в матче азиатской Лиги чемпионов с «Персеполисом». Роналду встретился с местной художницей с ограниченными возможностями, которая нарисовала его портрет. В знак благодарности спортсмен обнял и поцеловал девушку.

Согласно иранскому закону, действия Роналду могут быть трактованы как прелюбодеяние, совершенное лицом, не состоящим в браке. За это футболиста могут наказать 99 ударами плетью в случае, если он снова приедет в Иран.

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