«Петь невозможно»: продюсер госпитализированного Билана рассказал о его состоянии

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Концерты певца состоятся не раньше весны следующего года. Что с ним происходит?

Народный артист РФ Дима Билан был госпитализирован в столичную больницу. Подробности о состоянии знаменитости в беседе с 5-tv.ru рассказал его продюсер Дмитрий Бушуев.

«На обследовании, у него бронхит <…> Он в нормальном состоянии, температура есть, но петь с бронхитом невозможно», — прокомментировал он.

Известно, что концерты певца были отменены в четырех городах: Тюмени, Перми, Екатеринбурге и Челябинске. Продюсер отметил, что они состоятся не раньше весны 2024 года. При желании все покупатели могут вернуть билеты.

Сегодня стало известно, что Билан был госпитализирован в одну из больниц в Москве. В своих социальных сетях он рассказал, что ему нужно подлечиться. Концертную деятельность он свернул на время по рекомендации врача, так как гастроли могут усугубить его состояние.

Ранее 5-tv.ru писал, что супруга Дроздова опровергла онкологию у 86-летнего телеведущего.