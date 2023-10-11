Умер актер из «Обители зла» и «Звездного пути» Кен Лэлли

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Коллеги артиста не могут поверить в горькую утрату.

На 53-м году жизни скончался популярный американский актер театра и кино Кеннет «Кен» Эдвард Лэлли. Об этом в своем аккаунте в социальной сети X (бывшее название Twitter — Прим. ред.) сообщила актриса Эва Ла Даре.

«Ушел слишком рано. Люблю тебя, Кен», — написала она.

Знаменитость отметила, что все коллеги с трудом верят в известие о гибели Лэлли. По ее словам, они будут скучать по нему и его безграничному таланту.

Лэлли хорошо известен зрителю благодаря игре в фильмах «Обитель зла», «Звездный путь: Энтерпрайз», «Мыслить как преступник», и многих других.

Общественности запомнилась не только его игра, но и голос. Он подарил его персонажам популярных видеоигр, среди которых Mortal Kombat 9 и Wolfenstein: The New Order.

Артист, помимо съемок в кино и озвучки, работал на телевидении и был каскадером, а также преподавал боевые искусства в Нью-Йорке. Причина его смерти не раскрывается.

Ранее 5-tv.ru писал, что умер режиссер «Музея восковых фигур» и «Чернокнижника» Энтони Хикокс.