Умерла звезда «Последнего героя» Кэл Уилсон

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Знаменитая актриса скончалась в больнице спустя пять дней после празднования дня рождения.

Известная актриса новозеландского происхождения Кэл Уилсон скончалась в больнице Сиднея на 54-м году жизни спустя пять дней после своего дня рождения. Об этом сообщает издание The Guardian.

В материале указано, что причиной смерти стала «непродолжительная болезнь». Точный диагноз и другие детали не раскрываются. Известно, что родные и близкие были радом с ней в последние минуты.

Уилсон родилась на Южном острове в Новой Зеландии, уже в зрелом возрасте она перебралась в Мельбурн. Там ее карьерный рост пошел в гору — она получила роль в телешоу Skithouse и начала сниматься в кино.

Уилсон занималась не только актерским ремеслом, но и писала сценарии, вела телепрограммы и выступала в качестве стендап-комика. Широко известной зрителю по всему миру она стала после съемок в фильме «Последний герой».

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