Фото, видео: 5-tv.ru

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Друзья и родные пришли в театр на Оборонной, чтобы проводить деятеля искусств в последний путь.

В Луганске простились с народным артистом ЛНР Михаилом Голубовичем. На панихиду пришли многие коллеги, друзья и близкие актера, заслуженные деятели искусств и артисты республики.

Среди них была заслуженная артистка ЛНР Елена Малова. Она с теплотой высказалась о Голубовиче, назвав его легендарным артистом.

«Это легенда. Это такая глыба, которую даже люди, не имеющие никакого отношения ни у искусству, ни к культуре, знают», — прокомментировала она в беседе с 5-tv.ru.

Малова отметил, что Голубович при жизни был не только замечательным актером, но и отзывчивым человеком. Он был везде — принимал участие в фестивалях и в конкурсах. Его любили и узнавали, а он, в свою очередь, всегда с трепетом относился к общению с поклонниками.

Михаил Голубович ушел из жизни 10 октября из-за тяжелой болезни. Врачи делали все возможное, чтобы спаси его, однако организм не выдержал нагрузки. Ему было 79 лет.