Лотерея «Русское лото» разыграла 56 миллиардов рублей за девять лет

Фото: Пресс-служба «Столото»

Победители государственной лотереи получают крупнейшие выигрыши в России

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Общая сумма выигрышей в государственной лотерее «Русское лото» превысила 56 миллиардов рублей. Эти деньги разделили победители последних девяти лет.

Лотерея «Русское лото» была создана на основе любимой семейной игры в бочонки и получила статус государственной в 2014 году. За эти годы миллионерами стали более 2800 человек, которые приобрели около 340 миллионов выигрышных билетов.

Крупнейшие выигрыши в истории российских лотерей также принадлежат победителям «Русского лото». Например, 1 января 2020 года жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей, а по итогам розыгрыша новогоднего тиража 2023 года такая же сумма досталась победителю из Нижнего Новгорода.

В октябре этого года «Русскому лото» исполняется 29 лет.

«Свой день рождения главная лотерея страны вновь отметит вместе со всей Россией, объединив миллионы участников в теплой домашней атмосфере, чтобы пережить яркие эмоции в предвкушении выигрыша. „Русское лото“ по праву обладает всенародной любовью, ведь именно этой лотерее принадлежат самые крупные денежные выигрыши в нашей стране. Кроме того, в ней разыгрываются призы на любой вкус: загородные дома, автомобили, путешествия», — рассказывает операционный директор по маркетингу «Столото» Варвара Басанович.

В течение 26 лет бессменным ведущим и художественным руководителем «Русского лото» был Михаил Борисов. Михаила Борисовича называли лицом лотереи, а после его скоропостижной смерти «Столото», который продает билеты «Русского лото», открыл в своем виртуальном музее «Зал памяти», где доступен архив фотографий с участием ведущего.