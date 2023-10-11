Переговоры о членстве Украины в ЕС могут начаться в первом полугодии 2024 года

Жовква: переговоры о Украине в ЕС могут начаться в первом полугодии 2024 года

Фото: www.globallookpress.com / Christoph Reichwein

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Об этом сообщают в офисе Зеленского. Но так ли все на самом деле?

Замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква анонсировал начало переговорного процесса по вступлению Украины в Европейский союз в первом полугодии 2024 года. В это время в Совете ЕС будет председательствовать Бельгия.

Украинский лидер Владимир Зеленский встретился с премьре-министром Бельгии Александром Де Кроо, после чего Жовква и выступил с заявлением.

«Председательство Бельгии не ограничится лишь символизмом — наш партнер будет поддерживать Украину из самого „институционального сердца“ ЕС», — прокомментировал замглавы офиса Зеленского.

В ноябре Еврокомиссия должна обнародовать доклад по расширению ЕС, который создается каждый год. Ожидается, что орган будет рекомендовать приступить к переговорам о членстве Украины в ЕС.

Примечательно, что не все так скоро ждут Украину в ЕС. Нидерланды же не хотят интеграции страны в союз даже к 2030 году. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте категорически не согласен даже с этой датой и считает, что европейские государства не готовы к этому. Быстрое расширение Евросоюза он и вовсе назвал неразумным.

Сейчас на очереди вступления в ЕС находятся Украина, Молдова, Грузия и шесть стран Западных Балкан. По словам Рютте, их интеграция будет крайне сложной, ведь внутри стран придется провести множественные реформы — они должны соответствовать «тысячам условий» ЕС, и уступок не будет.

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