Европа ищет виновных в повреждении газопровода Balticconnector

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Скорее всего, повреждения были нанесены умышленно. Но кем?

Поврежденный газопровод Balticconnector, который проходит по дну Финского залива, смогут перезапустить не ранее чем через полгода. Нитка длиной 80 километров пролегает между Финляндией и Эстонией. Спецслужбы разных стран уже спорят о причинах поломки — кто-то готов вмешивать политику и Россию, а кому-то хочется быстрее все уладить. Кому сейчас выгодно оставить европейский регион без газа выяснял корреспондент «Известий» Георгий Гривенный.

Еще толком не успели выветриться газовые пузырьки из поврежденной трубы, как яростное шипение уже слышно из уст генсека НАТО Йенса Столтенберга. Да еще и на фоне стоящего рядом с обиженным лицом главы киевского режима, которого в НАТО никак не пускают.

«Если будет подтверждено, что было совершено преднамеренное нападение на критическую инфраструктуру НАТО — это будет серьезной проблемой. Но ответ НАТО будет единым и решительным», — заявил генсек НАТО.

«Объектом критической инфраструктуры НАТО» газопровод Balticconnector стал совсем недавно, после вступления Финляндии в северо-атлантическую, на словах, «оборонную» организацию. По этой ветке финны почти 4 года спокойно качали себе больше трети своих потребностей в голубом топливе из прибалтийских газохранилищ. Но в эти выходные трубу что-то или кто-то продырявил, давление резко упало, вентили срочно закрыли, а цена на газ в Европе выросла на 12%.

«Потенциально это может иметь очень серьезные последствия для нашей энергетической инфраструктуры и нашей национальной безопасности. Но что больше всего интересно, так это то, как быстро отреагировал НАТО. Их генеральный секретарь сказал, что окажет необходимую поддержку как Финляндии, так и Эстонии», — говорит финский политолог Иро Саркка.

Пока же «поддержка НАТО» это целая череда намеков: мол, это Россия, якобы, могла отомстить таким образом за взрыв «Северных потоков» годичной давности. Хотя даже глава финского Центра по борьбе с гибридными угрозами Юкка Саволайнен в интервью местному телевидению заявил, что труба могла быть повреждена якорем, который сбросил сухогруз, пережидавший на рейде шторм. Вроде и координаты совпадают, но нет, уже финский президент намекает на некое «внешнее воздействие» совсем не мирного характера.

Несмотря на реалистичный характер версии о том, что это повредило судно, которое пережидало шторм, у которого якорь мог задеть эту самую трубу, я думаю, что мы столкнемся с десятками заявлений об однозначном участии России в этом происшествия и обвинения в таком терроризме, считает политолог Александр Асафов.

В Кремле инцидент с Balticconnector назвали «тревожной новостью» и указали на более чем явные исторические параллели.

«Это достаточно тревожная новость, потому что мы знаем, что опасные прецеденты по осуществлению терактов против объектов критической инфраструктуры на Балтике уже были созданы, я имею в виду известные атаки против трубопроводов «Северный поток», — отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

На сайте Норвежского сейсмологического института, зафиксировавшего некое «геомагнитное колебание» как раз в момент резкого падения давление в газопроводе, указано точное место повреждения. Аккурат в месте пересечения Balticconnector с ниткой «Северного потока — 1». Взорванного как раз неподалеку в сентябре прошлого года. Эксперты уже выдвигают версии о том, что и место взрыва уже «пристрелянное», да и вполне можно было заложить взрывчатку «впрок», «на будущее», и нажать на кнопку в удобный момент.

«Если посмотреть, кому это выгодно, то логика ровно та же самая, которая была и с северным потоком привязана. Выгодно новому крупнейшему поставщику газа на европейский рынок — Соединенным Штатам, у которых заканчивается пиковая ситуация по сланцевому газу и вырабатываются последние основные месторождения. И им нужно распродать эту историю. Причем как можно быстрее», — напомнил политолог Михаил Павлев.

Впечатляюще выглядят такие цифры — экспорт трубопроводного газа в Европу упал на 37%, зато поставки сжиженного-природного газа из США выросли в два с половиной раза. Американцы заняли уже 40% истерзанного промышленным терроризмом европейского газового рынка. И останавливаться совсем не собираются.