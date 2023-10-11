В РЖД анонсировали возобновление сообщения Минска с Минводами и Архангельском

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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В декабре будет введен новый план формирования поездов. В какие еще города можно будет ездить?

На всей сети российских железных дорог с 10 декабря будет введен новый график движения и план формирования поездов на 2023–2024 годы, который будет действовать 12 месяцев. В рамках этих правил будет возобновлено ж/д сообщение Минска с Минводами и Архангельском. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

«После перерыва, связанного с ковидом, восстановлены сообщения Минск — Минеральные Воды, Минск — Архангельск и Челябинск — Ташкент», — говорится в сообщении.

Также будет открыто сообщение между Тюменью и Дербентом и беспересадочное — между Грозным и Казанью. А еще назначат новые поезда из Смоленска в Архангельск и Мурманск через Москву, из Саратова в Мурманск, из Санкт-Петербурга в Таганрог и на других направлениях.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о строительстве Северо-Сибирской ж/д магистрали.